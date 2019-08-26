مصرع طفل بسبب انفجار أسطوانة غاز في الغربية

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لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية السملاوية بمركز زفتي بمحافظة الغربية.



وتبين من المعاينة الأولية تفحم جثة الطفل، ونقله إلى مشرحة مستشفى زفتي العام.