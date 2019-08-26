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مصرع طفل بسبب انفجار أسطوانة غاز في الغربية

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 61
مصرع طفل بسبب انفجار أسطوانة غاز في الغربية

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية السملاوية بمركز زفتي بمحافظة الغربية.


وتبين من المعاينة الأولية تفحم جثة الطفل، ونقله إلى مشرحة مستشفى زفتي العام.

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