عون يجتمع بمسؤول أممي لبحث اعتداء "إسرائيل"

اجتمع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين 26 أغسطس ، بمسؤول أممي، لبحث اعتداء إسرائيل، الأحد، على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
ونشر حساب الرئاسة عبر تويتر صورة لاجتماع عون ومنسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، يان كوبيش.
ولم تصدر عن الرئاسة أو البعثة الأممية تفاصيل المباحثات.
الرئيس عون استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش، وعرض معه التطورات الأخيرة ولاسيما منها الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت pic.twitter.com/hSEKxugtkD— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 26, 2019