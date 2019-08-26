عون يجتمع بمسؤول أممي لبحث اعتداء "إسرائيل"

منذ 2 يوم

اجتمع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين 26 أغسطس ، بمسؤول أممي، لبحث اعتداء إسرائيل، الأحد، على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ونشر حساب الرئاسة عبر تويتر صورة لاجتماع عون ومنسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، يان كوبيش.

ولم تصدر عن الرئاسة أو البعثة الأممية تفاصيل المباحثات.