Responsive image

28º

28
أغسطس

الأربعاء

26º

28
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • صاروخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف وصافرات الانذار تدوي في عسقلان
     منذ 27 دقيقة
  • وزير الدفاع الأمريكي: نهدف لحل الصراع في #أفغانستان عبر المفاوضات ونأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي
     منذ 32 دقيقة
  • الداخلية بغزة: انفجار اخر استهدف حاجزاً للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات، وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين.
     منذ 22 ساعة
  • سماع دوي انفجار أخر غرب غزة وانباء عن اصابات
     منذ 22 ساعة
  • وزارة الصحة الفلسطينية-قطاع غزة: استشهاد 2 من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة جراء الاستهداف الصهيوني لغرب غزة.
     منذ 23 ساعة
  • أنباء عن شهيدين عقب إستهداف الاحتلال لدراجة نارية بغزة
     منذ 23 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:58 صباحاً


الشروق

5:25 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

6:27 مساءاً


العشاء

7:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ميشال عون: الغارات الإسرائيلية إعلان حرب.. ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 625
ميشال عون: الغارات الإسرائيلية إعلان حرب.. ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها بعد غارات إسرائيلية بطائرات بدون طيار عليها.

وقال مكتب عون إنه كتب في موقع تويتر يقول: "ما حدث كان بمثابة إعلان حرب يسمح لنا باللجوء إلى استخدام حقنا في الدفاع عن سيادتنا".

وأضاف عون: "نحن شعب محب للسلام وليس للحرب، ولا نقبل أن يهددنا أي أحد بالحرب".

وناقش الرئيس اللبناني "الاعتداء الإسرائيلي مع منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان، يان كوبيش، الاثنين، بحسب ما ذكره مكتب الرئاسة.

وقال للمبعوث الدولي إن الغارات على الضاحية الجنوبية ووادي البقاع تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت طائرتان بدون طيار قد تحطمتا صباح الأحد في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، التي يتواجد بها حزب الله، مما أدى بالحركة إلى تحذير الجنود الإسرائيليين على الحدود بأن عليهم انتظار الرد.

وهدد زعيم حزب الله في خطاب شديد اللهجة ألقاه الأحد، إسرائيل، واصفا تلك الهجمات بأنها مؤشر إلى "مرحلة جديدة".

ووصف حسن نصر الله الهجمات بأنها الأولى داخل لبنان منذ حرب عام 2006.

وبعد ساعات من ذلك ضربت طائرات إسرائيلية بدون طيار مواقع عسكرية للجبهة الشعبية الفلسطينية في وادي البقاع في لبنان قبل فجر الاثنين، بحسب ما قاله الفصيل.

واجتمع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مع وزيري الداخلية والدفاع، كل على حدة، ورئيس الأركان، لمناقشة قضايا الأمن، بحسب ما ذكره مكتبه.

ومن المقرر أن يلتقي الحريري، الذي قال إن غارات الطائرات بلا طيار تهدف إلى إثارة التوتر الإقليمي، بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بحسب ما قاله مكتبه.

وقد حظر القرار الدولي رقم 1701 جميع الأسلحة غير المرخص بها فيما بين نهر الليطاني في جنوب لبنان، والحدود التي تراقبها قوات من المراقبين الدولية التابعة للأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers