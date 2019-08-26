وزير خارجية البحرين عن غارات العدو الصهيوني: دفاع عن النفس

دافع وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، عن الغارات التي شنها العدو الصهيوني في كل من العراق وسوريا ولبنان مؤخرا، معتبرا إياها "دفاعا عن النفس"!!

وكتب وزير خارجية البحرين عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

وأضاف وزير خارجية البحرين أن "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".