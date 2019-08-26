منظمة التحرير لترامب: فلسطين ليست للبيع مقابل كل دولارات العالم

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الإثنين 26 أغسطس ، ردا على تصريحات ترامب على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا ، أن الشعب الفلسطيني لن يفرط في أرضه وقضيته العادلة مقابل حفنة من الدولارات.

وكان قد زعم ترامب ، إن الفلسطينييين يريدون "صفقة، تم خصم الكثير من أموال الدعم لهم وهم يريدون استردادها".

واعتبرت عشراوي في بيان، هذه التصريحات "إهانة واستهانة من قبل ترامب بحقوقنا وقضيتنا، فهو مازال متمسكا بوهمه بأن قضيتنا تخضع للمقايضة مقابل المساعدات الأمريكية، وهذا يدلل بشكل واضح على جهل حقيقي وخطير بطبيعة القضية الفلسطينية وبمتطلبات السلام وبالقرارات والقوانين الدولية".

وحول حذف وزارة الخارجية الأمريكية أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية عن موقعها الإلكتروني الرسمي، رأت عشراوي أن هذه الخطوة "تهدف إلى تحويل قضيتنا إلى قضية داخلية في إسرائيل، بحيث لا نمتلك حق الحرية والسيادة ومحو تاريخنا وثقافتنا ووجودنا".

وأضافت عشراوي: "يبدو أن إدارة ترامب تواصل تقديم خدماتها المجانية لنتنياهو وحكومته المتطرفة، وتناست في هذا الصدد اعتراف 138 دولة بدولة فلسطين، وتجاهلت صفتنا القانونية في الأمم المتحدة باعتبارها (دولة فلسطين) وعضوا مراقبا فيها".