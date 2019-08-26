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ذبح أمين شرطة داخل مسجد عمرو بن العاص

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 446
ذبح أمين شرطة داخل مسجد عمرو بن العاص

هزت جريمة مروعة داخل مسجد عمرو بن العاص ، مصر ، اليوم الإثنين ، 26 أغسطس ، حيث قتل  أمين شرطة ذبحا على يد مسجل خطر داخل حرم المسجد.

وتجري نيابة حوادث جنوب القاهرة ، تحقيقات موسعة ، بعد أن أمرت  بتشريح جثة المجني عليه وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة للوقوف على أسبابها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

واستدعت النيابة المتهم لبدء التحقيق معه في الواقعة، عقب ضبطه بمعرفة قوات التأمين المتمركزة بجوار كنيسة مارجرجس.

وعقب اطلاع النيابة على تقرير الكشف الطبي على المتهم بمستشفى أحمد ماهر، بعد ادعائه أنه مختل واتضاح سلامة قواه العقلية، أكدت النيابة أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية

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