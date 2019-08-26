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سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا

منذ 2 يوم
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سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ، مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس ، بسماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة أن القوات الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا.


وكانت إسرائيل قد استهدفت موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وقبل ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله".

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن الاعتداءين الإسرائيليين هما بمثابة "إعلان حرب"، وأن من حق لبنان الدفاع عن نفسه.

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