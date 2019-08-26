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مصرع 37 شخصا وإصابة نحو 200 في اشتباكات قبلية في بورتسودان

منذ يوم
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مصرع 37 شخصا وإصابة نحو 200 في اشتباكات قبلية في بورتسودان

أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الاثنين 26 أغسطس ، في بيان لها ،  أن 37 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين خلال اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

وأحصت لجنة الأطباء في بيان عدد القتلى والجرحى في بورتسودان، منهم "126 جريحا و 34 قتيلا" في أحد المستشفيات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنين آخرين.

واندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد.

وكان المجلس السيادي أعلن حالة الطوارئ الأحد في الولاية، وأمر بإجراء تحقيق في أعمال العنف، مشيرا إلى مقتل 16 شخصا وأكد إرسال تعزيزات أمنية لاحتواء ما حدث. وفي وقت لاحق أمس الأحد، أقال المجلس والي البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق.

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