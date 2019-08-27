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الحشد الشعبي العراقي يتعامل مع طائرة مسيرة مجهولة

منذ يوم
عدد القراءات: 585
الحشد الشعبي العراقي يتعامل مع طائرة مسيرة مجهولة

أعلنت قيادة عمليات "الحشد الشعبي" في نينوى، اليوم الاثنين 26 أغسطس ، في بيان ، عن التعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها ، مشيرا  إلى أنه "وبعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها، وتمت معالجتها فورا بسلاح مقاومة الطائرات".

وذكر البيان الذي نشرته مديرية الإعلام التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، أن "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراتها".

وأكد الحشد أنه أجبر الطائرة المجهولة على الانسحاب وسط غطاء ناري كثيف.

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