البحرين.. اعتقال 12 شخصًا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس

وثقت شبكة رصد في البحرين خلال الأسبوع الأوّل من شهر أغسطس الجاري، اعتقال 12 بحرانيًا بينهم نائب سابق، بجانب اقتحام العديد من البلدات مع استنفار واسع وتكثيف نقاط التفتيش عند المنافذ وفي الشوارع الحيويّة.

وحسب تقرير صادر عن رصد، فإن الفترة من 1 إلى 8 أغسطس قامت السلطات البحرينيّة بتقليّص مدّة الاتصالات في سجن جوّ بعد تنفيذ جريمة الإعدام بحقّ "علي العرب وأحمد الملالي"، كما انتشرت عناصر الأمن في البلدات لمنع الحراك المستمر غضبًا للشهداء "العرب والملالي ومحمد المقداد".

وأضاف التقرير: داخليّة النظام البحريني شنّت حملة مداهمات على بلدات "أبوصيبع والشاخورة والبلاد القديم"، واعتقلت 9 أشخاص وهم "بشير عبد الرسول، حسين الزاكي، حسين الزاير، عباس الزاكي، كميل القطان، حسن جعفر العصفور، حسين علي بدر، محمد عبد الحسين عيد وأحمد محمد بسيرة، وسيد علي جلال"، كما تمّ اعتقال النائب السابق "أسامة التميمي" بعد محاصرة منزله.

كما منعت السُلطات إقامة صلاة الجمعة 2 أغسطس في جامع سيدنا علي في الدراز للأسبوع الـ171 على التوالي.