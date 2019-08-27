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الجبهة الشعبية: سترد علی العدوان الصهيوني جنوب بيروت.

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 117
الجبهة الشعبية: سترد علی العدوان الصهيوني جنوب بيروت.

أشار "رامز مصطفی" القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن جبهة فلسطين هي قسم من محور المقاومة، مؤكدًا على أنها سترد علی العدوان الصهيوني علی الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحسب تصريحات مصطفى مع قناة العالم، فإن جبهات محور المقاومة أصبحت جبهات متشابکة بحيث ترد کل منها ضد أي عدوان يحصل لهذا المحور، لافتًا إلى قيام المقاومة الفلسطينية في غزة بقصف منطقة سديروت، عندما اعتدی الکيان الصهيوني علی لبنان وسوريا.

وشدد القيادي في الجبهة الشعبية، على أن محور المقاومة سوف يکسر کل محاولات نتنياهو لفرض معادلات جديدة في مواجهة المقاومة.

 

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