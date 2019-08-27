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لإجراء مباحثات مع مسؤولين.. وفد حماس يصل القاهرة

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 33
لإجراء مباحثات مع مسؤولين.. وفد حماس يصل القاهرة

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء، عن وصول وفدا من قيادة الحركة إلى القاهرة؛ لإجراء مباحثات مع المخابرات العامة المصرية.
 
وحسب مصدر فلسطيني، فإن الزيارة تأتي بعد دعوة من المخابرات العامة لقيادة الحركة لزيارة القاهرة، ويضم الوفد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس "روحي مشتهى"، ومدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء "توفيق أبو نعيم".

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحركة "فوزي برهوم: الوفد الذي يترأسه عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، سيلتقي مسئولين مصريين؛ لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات، من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، مُشيرًا إلى أن الوفد سيدرس أيضًا الجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وكانت قناة صهيونية قد ذكرت الاثنين الماضي، أن الاحتلال نقل رسالة تهديد إلى حركة حماس، عبر جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ خلال الأيام الأخيرة.

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