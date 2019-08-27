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أنصار الله تُعلن استهداف تجمعات للجيش السعودي بـ"نجران"

منذ يوم
عدد القراءات: 473
أنصار الله تُعلن استهداف تجمعات للجيش السعودي بـ"نجران"

استهدفت القوة الصاروخية التابعة لجماعة "أنصار الله"، بصاروخ باليستي متوسط المدى من نوع "قاصم"، تجمعات للجيش السعودي في سقام بنجران.

وحسب الناطق الرسمي باسم قوات الحوثي "يحيى سريع"، فإن  الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا عشرات القتلى والجرحى، مؤكداً على أن العملية موثقة بالصوت والصورة وان الصاروخ يعتبر نوع جديد دخل الخدمة قبل فترة، وقد أثبت فاعليته بشكل كبير، وسيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا في مؤتمر صحفي.
واختتم سريع تصريحاته مُشيرًا إلى أن الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع الجماعة في الحدود.

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