فتح تستنكر الاعتداءات الصهيونية على مواقع الجبهة الشعبية بلبنان

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على أنها تابعت باهتمام بالغ الاعتداءات الصهيونية، على مواقع رفاقنا في الجبهة الشعبية على الأرض اللبنانية، والتي تأتي ضمن استهداف محور المقاومة في الأيام الأخيرة.

وفي بيان صادر عن اللجنة، أشارت فيه إلى أن ما جرى من تصعيد عسكري ضد سورية ولبنان وفلسطين، ومحاولات فرض الحصار على إيران، يشير بشكل واضح إلى مأزق هذا الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه في فشل فرض شروطه وإملاءاته على الأمة العربية وعلى المنطقة، وفي المقدمة منها صفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان: نعتبر الاعتداءات التي شنها العدو الصهيوني على الأخوة في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى مواقع أخرى في المنطقة الجنوبية من دمشق، وعلى مواقع الرفاق في الجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة في البقاع الأوسط، إضافة إلى الهجمات اليومية والمتكررة على فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، هي بمثابة إعلان حرب على محور المقاومة، يحاول نتنياهو من خلال ذلك تقديم نفسه بأنه المرشح الأقوى للفوز بالانتخابات الصهيونية المقبلة في سبتمبر القادم.