تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة، حبس علا القرضاوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بزعم تمويل جماعة إرهابية.

ونسبت النيابة لعلا، نجلة الشيخ سويف القرضاوي تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

وتجري النيابة تحقيقات مع علا القرضاوى بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يزعم قيامها بتنفيذ مخطط عدائي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.