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مصادر: حزب الله يخطط لشن ضربة مدروسة ضد "إسرائيل"

منذ يوم
عدد القراءات: 392
مصادر: حزب الله يخطط لشن ضربة مدروسة ضد "إسرائيل"

أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" ، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس ، بأن "حزب الله" اللبناني يخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة.

وقال أحد المصدرين أن :"الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل".

وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، فجر الأحد الماضي، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، فيما أكدت حكومة البلاد لاحقا وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

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