"الطفل ياسين" أخر ضحايا البالوعات في أسبوع

لقي الطفل ياسين البالغ من العملر 6 سنوات ، أمس مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادى الطالبية، بمنطقة العمرانية مع والديه ، ليصبح الضحية رقم 9 خلال أسبوع بعد أبتلاع البالوعات لـ8 أشخاص بين شباب وأطفال.

واتهم الأب شركة المياه والصرف الصحي بالأهمال ن خاصة أن الأب صرح أن البالوعه لم تكن مغطاة من البداية نافيا ما تردد حول سرقة غطاؤها . وأمس لقي طالب وشقيقته مصرعهما غرقاً ، داخل غرفة صرف صحي بمعمل مخللات بمركز "أخميم" بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى.

بالانتقال والفحص، وسؤال والدهما "ك. ك" (49 سنة) صاحب معمل تصنيع مخللات، قرَّر أنه أثناء تواجد المذكورين بالمعمل، سقط الأول داخل غرفة صرف صحي، وحال قيام الثانية بمحاولة انتشاله سقطت معه وتوفّيا.

وذلك بعد أقل من 5 ايام علي مصرع 6 في حوداث مشابهة، إثر سقوطهم داخل بالوعات الصرف الصحي غير المغطاة، بعدد من محافظات البلاد.

ففي محافظة الجيزة، سقط طفل (6 سنوات)، في بالوعة صرف صحي بمنطقة "فيصل"، حيث كان يسير بجوار والده، وأثناء سيره سقط في بالوعة الصرف الصحي التي كانت مغطاة بغطاء "خشبي".

وفي محافظة الفيوم، لقي شاب مصرعه (35 عاماً)، وأُصيب آخر إثر سقوطهما في بالوعة للصرف الصحي.

وتبيَّن أن الضحية حاول تسليك البالوعة، فسقط فيها، ليحاول الآخر إنقاذه فأُصيب بإصابات متنوعة.

وفي محافظة أسيوط، حيث وقعت مأساة كبير قبل أيام، بسقوط 4 عمال ببالوعة صرف بمدينة "صدفا".

وبالفحص تبيَّن مصرع كل من: "عصام زهران محمد" (42 سنة)، و"أيمن سعد محمد " (47 سنة)، و"زين عبد الستار حسين" (30 سنة)، و"لاوي نشأت مجاهد" (16 سنة)، وجميعهم من العمالة الموسمية بشركة الصرف الصحي بأسيوط.