رئيس وزراء العراق يتوعد برد حازم بعد الهجمات على "الحشد الشعبي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في بيان ، مساء اليوم الثلاثاء 27 أغسطس ، استعداد بلاده للرد بحزم وبكل الوسائل على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق ، وذلك على خلفية الهجمات على "الحشد الشعبي".

وأطلع أعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والعتاد في عدد من المناطق، وما تبعها من إجراءات وقائية وحمائية لجميع المخازن، وشرح التوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".

وأضاف البيان: "عبد المهدي شرح الجهوزية العالية لقواتنا المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مؤكدا استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق".

بدوره، شدد مجلس الوزراء، بحسب البيان، على أن "الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه.