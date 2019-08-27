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ملادينوف: الأوضاع في غزة "هشه"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 113
ملادينوف: الأوضاع في غزة "هشه"

وصف نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء الثلاثاء 27 أغسطس ،في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي ،  الأوضاع في قطاع غزة بأنها "هشة" ، مشيرا إلى أن "هناك أزمة صحية وتراجع في الحصول على العلاج والدواء في غزة".


وقال ملادينوف  إن "قرار إسرائيل تخفيض نسبة الوقود سيؤدي إلى انخفاض التموين بالكهرباء وتراجع الخدمات بالقطاع".


وفي سياقٍ آخر، ذكر ملادينوف أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي بمواصلة سياسة الاستيطان".

وشدد على أنه "ينبغي احترام الدور التاريخي للملكة الأردنية بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ".

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