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توقعات بإعلان الحكومة السودانية الأربعاء

منذ 24 ساعة
عدد القراءات: 420
توقعات بإعلان الحكومة السودانية الأربعاء

قال مصدر سوداني رفض الكشف عن اسمه، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس ، إنه من المتوقع إجازة الأسماء المرشحة للوزرات صباح الأربعاء، وإعلان التشكيلة النهائية للحكومة، بحسب ما ذكره موقع "باج نيوز" السوداني.

وذلك في الوقت ، الذي تسلم فيه رئيس الوزراء السوداني المكلف عبد الله حمدوك الثلاثاء 27 أغسطس ، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير.


وقال بيان صادر عن مكتب حمدوك إن "الترشيحات بلغت 49 مرشحا ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة".

 

وأدى حمدوك اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، كرئيس للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية، التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.

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