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وقفات بالضفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

منذ 15 دقيقة
عدد القراءات: 85
وقفات بالضفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

طالب مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس ، سلطات الاحتلال الصهيوني ، بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزهم.

ورفع المشاركون في وقفة نُظمت على ميدان المنارة، وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، صور لشهداء، ولافتات تطالب بالإفراج عن الجثامين.

وأصدرت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، بيانا قالت فيه إن سلطات الاحتلال الصهيوني تحتجز 304 جثامين منذ العام 2015.

ونظمت "الحملة الوطنية" وقفات مماثلة في مدن نابلس، والخليل.

وينظم الفلسطينيون في الـ 27 من أغسطس من كل عام فعاليات لإحياء "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، والكشف عن مصير المفقودين"، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية في العام 2008.

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