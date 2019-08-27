لبنان: من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل



أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان ، في بيان ، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس ، على أنه من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وذلك على خلفية الاعتداءين الصهيونيين ، على الأراضي اللبنانية الأحد.

وقال البيان أن"المجلس شدد علي حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وتبقى الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان".



ويأتي ذلك عقب استهداف إسرائيل لموقع تابع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" في الأراضي اللبنانية فجر الاثنين. وقبل ذلك، سقطت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله".