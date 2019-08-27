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شهيدان من الشرطة الفلسطينية وإصابة 2 أخرين وسيدة باستهداف دراجة نارية بغزة

منذ حوالى ساعة
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شهيدان من الشرطة الفلسطينية وإصابة 2 أخرين وسيدة باستهداف دراجة نارية بغزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 27 أغسطس ، ارتقاء شهيدين وإصابة اثنين أخرين وسيدة  ، احدهم  بجراح خطيرة جراء انفجار استهدف دراجة نارية جنوب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اياد البزم في تصريح صحفي:" استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار".

وأوضحت الوزارة أن

 الشهيدان هما/
  ▪️سلامة ماجد النديم 32 عام 
  ▪️علاء زياد الغرابلي 32 عام

بالإضافة الى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة.

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