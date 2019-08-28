قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية شرقى القدس المحتلة وتُصيب فلسطينيين

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة في اعتداء لقوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها لأحياء بلدة العيسوية شرقي مدينة القدس المحتلة، الليلة.



وحسب وكالة "وفا"، فإن امرأة أصيبت فى عينها بشظايا زجاج مركبتها نتيجة إطلاق قوات الاحتلال للأعيرة المطاطية بشكل عشوائى تجاه المواطنين، وأن جنود الاحتلال حاصروا محيط مسجد الأربعين فى البلدة واشتبكوا مع المواطنين واعتدوا عليهم بالهراوات وأطلقوا قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما حاصرت القوات الإسرائيلية حى الشهيد محمد عبيد وانتشرت فيه واعتلت الأسطح ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه.

وفى الخليل جنوبى الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع الليلة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.

وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال جبل الرحمة وجبل أبو رمان فى مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.