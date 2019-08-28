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الأمم المتحدة تتعهد بالاستمرار فى دعم النازحين والمتضررين في ليبيا

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 387
الأمم المتحدة تتعهد بالاستمرار فى دعم النازحين والمتضررين في ليبيا


أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على أهمية زيادة الدعم الإنساني للنازحين والمتضررين فى ليبيا.

جاء ذلك فى ختام زيارة نائبة المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كيلى كلمينتس إلى ليبيا، التى استمرت يومين، حيث تعهدت بالاستمرار فى دعم النازحين والمتضررين.

وقيمت كليمنتس خلال زيارتها وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة فى البلاد، مشيرة إلى أنه ومع استمرار الاشتباكات يوميا فإن العديد من الناس فقدوا منازلهم، وهم يعانون صعوبة الوصول إلى الخدمات، إلى جانب انقطاعات الكهرباء اليومية.

وقالت كليمنتس: "الناس فى ليبيا يعانون بشدّة، ومن الضرورى أن يواكب الدعم الإنسانى وتيرة الاحتياجات المتزايدة".

وفى طرابلس، زارت كليمينتس مركز التجمع والمغادرة وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، والذين عبروا عن إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التى عانوها خلال احتجازهم ومحدودية الحلول فى بلدان ثالثة.

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