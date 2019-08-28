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المغرب تنفي الترخيص ﻹقامة نصب تذكاري لـ 'الهولوكوست'.. وتُباشر الهدم

منذ 12 ساعة
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المغرب تنفي الترخيص ﻹقامة نصب تذكاري لـ 'الهولوكوست'.. وتُباشر الهدم

أصدرت السلطات المحلية بإقليم الحوز  بيانا يوم أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن  الأخبار المتداولة من طرف بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إقامة مشروع من طرف مواطن أجنبي، يضم متحفا والعديد من المرافق، بالإضافة إلى نصب تذكاري على شكل لوحات فنية بجماعة "آيت فاسكا"، لا أساس لها من الصحة.

وحسب البيان، فإن المصالح المختصة بهذا الإقليم، لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل. وأكد المصدر نفسه، أن إقامة أي مشروع من هذا النوع تخضع للضوابط القانونية، وتستلزم الحصول على التراخيص الإدارية المعمول بها.

وكشف موقع "I24 news"، أن السُلطات المغربية، باشرت عملية هدم النصب التذكاري "للهولوكوست"، الذي كان طور البناء أول أمس الاثنين.

وكان موقع "هسبريس" المغربي، قد نشر خبرا، يوم الأحد، نقلا عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قال فيه إنه وفي أول تجربة لها في شمال إفريقيا، تستعد المنظمة الألمانية (بيكسل هيلبر) لبناء أكبر نصب تذكاري للـ "هولوكوست" في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مدينة مراكش، كما تدأب على "تأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب لتدريس أهوال المحرقة.

 

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