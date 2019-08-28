حماس: المقاومة ستقطع اليد التي تعبث بأمن غزة واستقراها

أشار "فوزي برهوم" المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى أن المساس بأمن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يخدم سوى الاحتلال وأعوانه.

وشدد برهوم في تصريحات له اليوم الأربعاء، على أن العبث بأمن المواطنين خط أحمر، والأجهزة الأمنية والمقاومة ستقطع اليد التي تعبث بأمن غزة واستقراها.

وأضاف برهوم: الأجهزة الأمنية والمقاومة ستتصدى بقوة لأي فتنة تستهدف إنقاذ العدو الصهيوني من أزماته، موضحاً أن غزة كانت وستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه، ولن يفت في عضدها هذه الجرائم الإرهابية التخريبية.

واختتم المتحدث باسم حماس تصريحاته قائلاً: ما لم يحققه الاحتلال وأعداء المقاومة بالحروب والحصار ومحاولات الفوضى لن يتمكنوا من تحقيقه عبر تفجيرات إرهابية وجرائم المشبوهة.