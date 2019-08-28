Responsive image

21º

28
أغسطس

الأربعاء

26º

28
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الداخلية بغزة: انفجار اخر استهدف حاجزاً للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات، وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين.
     منذ 11 ساعة
  • سماع دوي انفجار أخر غرب غزة وانباء عن اصابات
     منذ 11 ساعة
  • وزارة الصحة الفلسطينية-قطاع غزة: استشهاد 2 من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة جراء الاستهداف الصهيوني لغرب غزة.
     منذ 12 ساعة
  • أنباء عن شهيدين عقب إستهداف الاحتلال لدراجة نارية بغزة
     منذ 12 ساعة
  • إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
     منذ 12 ساعة
  • إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:58 صباحاً


الشروق

5:25 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

6:27 مساءاً


العشاء

7:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

خارجية الاحتلال تؤكد.. هندوراس ستفتتح ممثلية تجارية لها في القدس

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 103
خارجية الاحتلال تؤكد.. هندوراس ستفتتح ممثلية تجارية لها في القدس

أكدت وزارة خارجية الاحتلال الصهيونية، على أن هندوراس ستفتتح ممثليه تجارية لديها وضعية دبلوماسية في القدس المحتلة الأسبوع المقبل، ضمن التخطيط لنقل سفارة هندوراس إلى القدس المحتلة.

وكانت الولايات المتحدة وغواتيمالا قد نقلتا العام الماضي، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، بينما تعتزم دول هندوراس ورومانيا والتشيك تنفيذ قرار نقل سفاراتها إلى المدينة، لكن لم تحدد موعدا بعد.

يُجدر الإشارة إلى أنه في 6 ديسمبر من عام 2017، أعلن ترامب اعتبار القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لدولة الاحتلال، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميا ودوليا.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers