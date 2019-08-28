خارجية الاحتلال تؤكد.. هندوراس ستفتتح ممثلية تجارية لها في القدس

أكدت وزارة خارجية الاحتلال الصهيونية، على أن هندوراس ستفتتح ممثليه تجارية لديها وضعية دبلوماسية في القدس المحتلة الأسبوع المقبل، ضمن التخطيط لنقل سفارة هندوراس إلى القدس المحتلة.

وكانت الولايات المتحدة وغواتيمالا قد نقلتا العام الماضي، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، بينما تعتزم دول هندوراس ورومانيا والتشيك تنفيذ قرار نقل سفاراتها إلى المدينة، لكن لم تحدد موعدا بعد.

يُجدر الإشارة إلى أنه في 6 ديسمبر من عام 2017، أعلن ترامب اعتبار القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لدولة الاحتلال، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميا ودوليا.