الحرية والتغيير تُسلم حمدوك ترشيحات الوزراء

تسلم رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك"، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي بيان صحفي صادر يوم أمس الثلاثاء أوضح حمدوك أن الترشيحات بلغت 49 مرشحا ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة، مؤكدًا على أنه سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة.

وأكد على مراعاة التمثيل العادل للنساء في تشكيل الحكومة



وفي وقت سابق أعلنت قوى الحرية والتغيير، إكمالها قوائم الترشيح لمجلس الوزراء بالتوافق بين قوى التغيير.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك"، كان قد ادى مساء الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

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