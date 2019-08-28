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الجامعة العربية: قرار واشنطن حذف إسم فلسطين عدائي ويهدف لتصفية القضية

منذ حوالى ساعة
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الجامعة العربية: قرار واشنطن حذف إسم فلسطين عدائي ويهدف لتصفية القضية

أشارت جامعة الدول العربية، إلى أن قرار الخارجية الأمريكية المتمثل بحذف اسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، هو إجراء عدائي، مؤكدة على رفضها لأي قرار يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وحسب "سعيد أبو علي" الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية، فإنّ هذا القرار ترفضه أيضًا الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية في أكثر من مناسبة، بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها.

وأضاف أبو علي: هذا الإجراء الأمريكي سيضاف لسلسلة إجراءات سابقة معزولة ومرفوضة عربيًا ودوليًا، لافتًا إلى أن القرار لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته وصموده ونضالها العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة الأمة العربية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية إن حذف وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة للأراضي الفلسطينية وللسلطة من موقعها الإلكتروني، لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ عام 1967، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بالدولة الفلسطينية.

واختتمت الوزارة تصريحاتها قائلة: هذا الإجراء لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لمصداقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأمريكية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية.

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