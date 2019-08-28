بالفيديو: غزة تودع شهداءها بجنازة مهيبة

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني، اليوم الأربعاء 28 أغسطس ، شهداء الواجب الوطني، اللذين إرتقوا في التفجيرات الإجرامية بغزة الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى دار الشفاء إلى منازل عوائل الشهداء في مدينة غزة لإلقاء نظرة الوداع عليهم، قبل أن يتم أداء الصلاة عليهم في مسجد العمري الكبير ومن ثم تشييعهم إلى مقبرة الشهداء شرق غزة، بمشاركة الآلاف من المواطنين وممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية جراء انفجارين وقعا بالقرب من حواجز للشرطة غرب مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في تصريح صحفي: الشهداء اللذين ارتقوا إثر الانفجارين بغزة، هما: سلامة ماجد النديم (32 عامًا) وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، وإصابة شابيْن آخريْن وسيّدة بجراح.