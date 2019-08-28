حزب الله: سنرد على العدوان الصهيوني بضربة مفاجئة



أشار "نعيم قاسم" نائب الأمين العام لحزب الله، إلى أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة.

وفي حديث لقناة روسيا اليوم، أكد قاسم على أن العدوان الصهيوني موصوف ولا يمكن التعامل معه كقضية عابرة، مُشددًا على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها الأمين العام لحزب الله " حسن نصر الله" في كلمته.

وردًا على سؤال بشأن الرد المحتمل، قال نعيم إن حزب الله لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدِّم التفاصيل التي تخدم "تل أبيب"، مؤكدًا أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب، لافتًا إلى أن الأجواء هي أجواء ردٍ وليست أجواء حرب.