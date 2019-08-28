Responsive image

28º

28
أغسطس

الأربعاء

26º

28
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • صاروخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف وصافرات الانذار تدوي في عسقلان
     منذ 27 دقيقة
  • وزير الدفاع الأمريكي: نهدف لحل الصراع في #أفغانستان عبر المفاوضات ونأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي
     منذ 32 دقيقة
  • الداخلية بغزة: انفجار اخر استهدف حاجزاً للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات، وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين.
     منذ 22 ساعة
  • سماع دوي انفجار أخر غرب غزة وانباء عن اصابات
     منذ 22 ساعة
  • وزارة الصحة الفلسطينية-قطاع غزة: استشهاد 2 من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة جراء الاستهداف الصهيوني لغرب غزة.
     منذ 23 ساعة
  • أنباء عن شهيدين عقب إستهداف الاحتلال لدراجة نارية بغزة
     منذ 23 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:58 صباحاً


الشروق

5:25 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

6:27 مساءاً


العشاء

7:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حزب الله: سنرد على العدوان الصهيوني بضربة مفاجئة

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 215
حزب الله: سنرد على العدوان الصهيوني بضربة مفاجئة


أشار "نعيم قاسم" نائب الأمين العام لحزب الله، إلى أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة.

وفي حديث لقناة روسيا اليوم، أكد قاسم على أن العدوان الصهيوني موصوف ولا يمكن التعامل معه كقضية عابرة، مُشددًا على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها الأمين العام لحزب الله " حسن نصر الله" في كلمته.

وردًا على سؤال بشأن الرد المحتمل، قال نعيم إن حزب الله لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدِّم التفاصيل التي تخدم "تل أبيب"، مؤكدًا أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب، لافتًا إلى أن الأجواء هي أجواء ردٍ وليست أجواء حرب.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers