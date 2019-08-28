حماس: يد الغدر والخيانة التي نفذت التفجيرَيْن سوف تقطع من جذورها

أكدت حركة حماس أن يد الغدر والخيانة التي قامت بالتفجيرين جنوبي مدينة غزة مساء أمس 27 أغسطس ، سوف تقطع من جذورها، مشددة على أنها "لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف لفئة مارقة أن تهدد الأمن والسِّلم الأهلي في قطاع غزة".

وقالت حماس في بيان وصل "شهاب" إن جريمة التفجير النكراء، تأتي في محاولة لحرف الأنظار عما يقوم به الاحتلال من جرائم ومؤامرات تستهدف المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت: "كأن هذه التفجيرات تكمل دور الاحتلال، ولكن وبكل أسف بأيدٍ خانت الانتماء لوطنها ولدينها وارتضت أن تكون أداة قذرة بيد أعداء شعبنا".

وأدى تفجيران وقعا أمس جنوبي مدينة غزة إلى استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة وهم يقومون بواجبهم الوطني في حفظ أمن الوطن وتحقيق سلامة المواطنين، وفق بيان حماس.