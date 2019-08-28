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برلماني عراقي يطالب بضرب "إسرائيل"

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 206
برلماني عراقي يطالب بضرب "إسرائيل"

طالب البرلماني العراقي منصور البعيجي عضو ائتلاف"دولة القانون" في بيان الأربعاء ، الحكومة العراقية بالتوجه إلى التحالف مع الدول، التي لها خلافات مع أمريكا، لضرب "إسرائيل"، ردًا على استهدافها لمواقع عسكرية داخل العراق.

وقال إن "تمادي إسرائيل واستهدافها المواقع العسكرية داخل أراضينا لم يأت من فراغ إنما جاء برعاية وموافقة أمريكية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا الأمر وهم شركاؤهم باستهداف أراضينا".

وطلب من الرئاسات الثلاث الابتعاد عن "الاستنكار والشجب" والتوجه إلى "عقد تحالفات مع الدول العظمى التي لها خلاف مع أمريكا وفتح علاقات مع روسيا والصين لتوفير الحماية الدولية لبلدنا ، حسبما نقل موقع "العراق نيوز".

ودعا النائب العراقي إلى التكاتف من أجل حماية البلاد من الاستهداف الخارجي.

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