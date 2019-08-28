القوى الوطنية والإسلامية بغزة: ندعو لإجراءات عاجلة لتحصن القطاع من مخططات الفوضى

دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة يوم الأربعاء 28 أغسطس ، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع طارئ لها في غزة ، الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة مرتكبي جريمة استهداف حاجزين للشرطة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجبهة الداخلية وتحصينها من أية مخططات صهيونية تستهدف ضرب حالة الاستقرار ونشر الفوضى.

وحمّلت اللجنة ، الاحتلال وعملاؤه وأدواته المسؤولية عن الجريمة النكراء، مؤكدة أن شعبنا في غزة عصي على الانكسار.

وقالت إنها ناقشت في اجتماعها الأوضاع الداخلية الراهنة في أعقاب التفجيرات الإرهابية ضد حواجز الشرطة في مدينة غزة، والتي تسببت بارتقاء 3 من عناصر الشرطة وإصابة عدد آخر.