Responsive image

26º

28
أغسطس

الأربعاء

26º

28
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الداخلية بغزة: انفجار اخر استهدف حاجزاً للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات، وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين.
     منذ 20 ساعة
  • سماع دوي انفجار أخر غرب غزة وانباء عن اصابات
     منذ 20 ساعة
  • وزارة الصحة الفلسطينية-قطاع غزة: استشهاد 2 من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة جراء الاستهداف الصهيوني لغرب غزة.
     منذ 21 ساعة
  • أنباء عن شهيدين عقب إستهداف الاحتلال لدراجة نارية بغزة
     منذ 21 ساعة
  • إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
     منذ 22 ساعة
  • إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
     منذ 22 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:58 صباحاً


الشروق

5:25 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

6:27 مساءاً


العشاء

7:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

القوى الوطنية والإسلامية بغزة: ندعو لإجراءات عاجلة لتحصن القطاع من مخططات الفوضى

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 164
القوى الوطنية والإسلامية بغزة: ندعو لإجراءات عاجلة لتحصن القطاع من مخططات الفوضى

دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة يوم الأربعاء 28 أغسطس ، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع طارئ لها في غزة ، الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة مرتكبي جريمة استهداف حاجزين للشرطة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجبهة الداخلية وتحصينها من أية مخططات صهيونية تستهدف ضرب حالة الاستقرار ونشر الفوضى.

وحمّلت اللجنة ، الاحتلال وعملاؤه وأدواته المسؤولية عن الجريمة النكراء، مؤكدة أن شعبنا في غزة عصي على الانكسار.

وقالت إنها ناقشت في اجتماعها الأوضاع الداخلية الراهنة في أعقاب التفجيرات الإرهابية ضد حواجز الشرطة في مدينة غزة، والتي تسببت بارتقاء 3 من عناصر الشرطة وإصابة عدد آخر.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers