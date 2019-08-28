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الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن الحادثين الإرهابيين

منذ حوالى ساعة
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الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن الحادثين الإرهابيين

كشف إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة غزة أمس وأسفرا عن استشهاد 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية ، وإصابة عدد أخر.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم خلال لقاء مع فضائية الأقصى، "إن انتحاريين فجّرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة أمس وتعرفنا على هويتهما ونواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما".

وأوضح أن الانتحاري الأول كان يستقل دراجة نارية وفجر نفسه على حاجز الشرطة قرب مفترق الدحدوح في حي تل الهوا، فيما فجّر شخص آخر نفسه في حاجز الساحل غربي غزة.

وكشف بعض أهداف المنفذين، مشددًا على أن الجهة التي تقف خلف التفجيرين تتقاطع مع الاحتلال الصهيوني في سعيه لخلط الأوراق.

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