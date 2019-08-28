تأجيل إعلان التشكيلة النهائية للحكومة الانتقالية بالسودان

أفادت وسائل إعلام سودانية الأربعاء 28 أغسطس ، إنه تقرر تأجيل إعلان التشكيلة النهائية للحكومة الانتقالية، والذي كان مقررا اليوم.



وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن "تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية يعود لمزيد من التشاور، واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية".



وأشارت الصحيفة إلى أنه "حدث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء لرئيس الحكومة مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري بمجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني بالمادة العاشرة، التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء".

وفي السياق ذاته، أكدت قناة الجزيرة الفضائية نقلا عن مراسلها أنه "تقرر تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان لمدة 48 ساعة".

كما توقع قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية الذي كان مقررا الأربعاء، دون إعلان موعدا جديدا.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه كان من المقرر إعلان تشكيل حكومة عبد الله حمدوك، الأربعاء، "بحسب المصفوفة الزمنية في جدول الاتفاق مابين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير".



وأضاف أن "قائمة الترشيحات للوزراء وجدت انتقادات من قبل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وأنها تحتوي على أسماء ينتمون للنظام السابق (نظام عمر البشير)"، دون أن يحدد أسمائهم.



والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير "وبلغت 49 مرشحا ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة".



وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.