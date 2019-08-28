القوات الحكومية تسيطر على مطار عدن

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، وسط اشتباكات دائرة مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعدد من المناطق داخل مدينة عدن.

وأضاف الإرياني، في تغريدة على "تويتر": "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات تدور بين مسلحين موالين للجيش اليمني وبين قوات الحزام الأمني في عدد من المناطق بمدينة عدن، بينها مديريات دار سعد والتواهي والمعلا، حيث هاجم المسلحون نقاط تمركز قوات الحزام الأمني.