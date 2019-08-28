الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

أفادت مصادر أمنية محلية، مساء اليوم الأربعاء 28 أغسطس ، بإطلاق الجيش اللبناني النار على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان بأن "الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في العديسة، بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها الأجواء اللبنانية".

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أخرى، استنادا إلى مصادرها، أن عملية إطلاق النار على الدرون جاءت "على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".

بينما ذكر مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن العسكريين اللبنانيين استهدفوا الطائرة المسيرة بأعيرة نارية من بنادق "M-16".



ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر 25 أغسطس، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، وأكدت حكومة البلاد لاحقا وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.