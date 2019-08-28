المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

نفى مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء 28 أغسطس ، بأن يكون المجلس قدم استقالته وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع "تويتر ، .

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن الصفحة الرسمية اخترقت من قبل الجيش الإلكتروني لقوات حفتر.

وتداولت بعض وسائل الإعلام بيانا تم نشره على الصفحة الموثقة للمجلس الرئاسي الليبي في "تويتر" يزعم باستقالة الأخير وتسليمه للترتيبات الأمنية إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وأشار بأن المجلس سيصدر بعد قليل بيانا حول عملية الاختراق.

وعقب عملية الاختراق، نشر المجلس على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة للبيان الذي تم نشره على تويتر وكتب عليه "تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على تويتر ونشر هذا البيان المزور".