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"البغدادي": مصدران على صلة بـCIA أكدا مقتل القحطاني

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 580
"البغدادي": مصدران على صلة بـCIA أكدا مقتل القحطاني

قال الناشط الفلسطيني إياد البغدادي المقيم في النرويج الأربعاء 28 أغسطس ،  في تغريدة له بموقع "تويتر" ، إن مصدرين على صلة بالمخابرات الأمريكية (CIA) أكدا له أن المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قد توفي.


وكيب البغدادي أن "واشنطن غير سعيدة، لأن ذلك لن ينهي المشكلة"، لافتا إلى أنه "مرت 24 ساعة على تغريدته حول مصير القحطاني، ولم يخرج تأكيد رسمي أو نفي".

 

وأشار إلى أن "شخصين آخرين على الأقل قد تلقيا نفس المعلومات، ولا أستطيع تأكيد ما إذا كان مصدرهما نفس مصدري"، على حد قول البغدادي.


وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن "وفاة أو تصفية" المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في ظل عدم ظهوره علنا منذ فترة طويلة.

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