المبعوث التركي إلى ليبيا: هجمات حفتر علي طرابلس كشفت زيف ادعاءات البعض بشأن محاربته للإرهاب

قال أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، الأربعاء 28 أغسطس ،في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة بعنوان "معركة طرابلس على الصعيدين الداخلي والإقليمي"، نظمتها مؤسسة الاقتصاد السياسي وأبحاث المجتمع الوقفية، بالعاصمة التركية ، إن تركيا اختارت الوقوف إلى جانب الشرعية بالبلد الذي يواجه أزمة منذ سنوات ، لافتا إلى أن هجمات حفتر علي العاصمة طرابلس كشفت زيف ادعاءات البعض بشأن محاربته للإرهاب.



وأضاف إيشلر، أن الجهود التركية في ليبيا تصب في تحقيق الاستقرار، والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب.

ولفت إلى أن تركيا ترى أنه لا سبيل للبحث عن حلول للأزمة الليبية باستخدام الوسائل العسكرية التي من شأنها تقويض استقرار البلاد.

ونوه إلى أن تركيا تقيم تعاونًا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، وذلك بناءً على القانون الدولي للوصول إلى حل سياسي في البلاد وضمان انتقال سياسي.

وشدد إيشلر، على أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مسؤول عن جر ليبيا إلى الأزمة منذ مايو/ أيار 2014، وإجهاض الحلول السياسية منذ 2016.

وأضاف: "رغم أن قوات حفتر كانت تتألف من ميليشيات غير شرعية، بموجب جميع القوانين الوطنية والدولية، إلا أن البعض (دون تحديد) سعى إلى تقديمه كشريك في الحرب ضد الإرهاب".

وأشار إلى أن الرأي العام الدولي ظل صامتا تجاه الهجمات التي شنها حفتر على طرابلس، والأعمال الإرهابية مثل اختطاف مواطنين أتراك.

وجدد إيشلر، دعم تركيا للمطالب المشروعة للجهات الفاعلة في إطار القانون الدولي في ليبيا.