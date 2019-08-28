تجمع المهنيين السودانيين يطالب بتحقيق في "اعتداء" الشرطة على المحتجيين

طالب تجمع المهنيين السودانيين بإجراء تحقيق عاجل في "اعتداء" قوات من الشرطة، الأربعاء 27 أغسطس ، على متظاهرين خلال انعقاد محاكمة متهمين بقتل مُعلم داخل مقر احتجاز أمني.

وقال تجمع المهنيين، في بيان: "تابعنا اليوم تعنت القوات الشرطية وبلطجتها فيما يخص التعدي على المتظاهرين والمتجمهرين أمام محكمة أمدرمان، لمتابعة حيثيات محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير".

وشهدت محكمة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحمد الخير (معلم)، داخل معتقل في منطقة خشم القربة بولاية كسلا، شرقي السودان، في فبراير الماضي.



وتابع أن "دور الشرطة الذي كانت تلعبه في ظل النظام البائد قد ولى، وعليها أن تنزع عنها هذا الثوب".