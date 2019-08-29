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الجيش اللبناني يطلق النار مجددا على طائرتي استطلاع صهيونيتين

منذ 17 دقيقة
عدد القراءات: 85
الجيش اللبناني يطلق النار مجددا على طائرتي استطلاع صهيونيتين

أعلن الجيش اللبناني إطلاق النيران تجاه طائرتي استطلاع صهيونيتين بدون طيار، لقيامهما بمعاودة التحليق فوق إحدى الوحدات العسكرية جنوب لبنان، على الرغم من إطلاق النيران تجاه طائرة مماثلة في وقت سابق من مساء اليوم.

في بيان صادر عن الجيش اللبناني، أكد فيه على أن الطائرتين الإسرائيليتين قامتا باختراق الأجواء اللبنانية والتحليق فوق أحد مراكز القوات المسلحة في منطقة العديسة بمحافظة النبطية جنوب البلاد وأن قوات الجيش تصدت لهما بنيران الأسلحة المناسبة.
وكان الجيش أعلن فى وقت سابق من اليوم، عن التصدي لطائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، لتحليقها فوق مركز عسكري بمنطقة العديسة، وإطلاق النيران تجاهها على نحو اضطرها للعودة من حيث أتت.

أعلن الجيش اللبناني إطلاق النيران تجاه طائرتي استطلاع صهيونيتين بدون طيار، لقيامهما بمعاودة التحليق فوق إحدى الوحدات العسكرية جنوب لبنان، على الرغم من إطلاق النيران تجاه طائرة مماثلة في وقت سابق من مساء اليوم.

 

في بيان صادر عن الجيش اللبناني، أكد فيه على أن الطائرتين الإسرائيليتين قامتا باختراق الأجواء اللبنانية والتحليق فوق أحد مراكز القوات المسلحة في منطقة العديسة بمحافظة النبطية جنوب البلاد وأن قوات الجيش تصدت لهما بنيران الأسلحة المناسبة.

وكان الجيش أعلن فى وقت سابق من اليوم، عن التصدي لطائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، لتحليقها فوق مركز عسكري بمنطقة العديسة، وإطلاق النيران تجاهها على نحو اضطرها للعودة من حيث أتت.

أعلن الجيش اللبناني إطلاق النيران تجاه طائرتي استطلاع صهيونيتين بدون طيار، لقيامهما بمعاودة التحليق فوق إحدى الوحدات العسكرية جنوب لبنان، على الرغم من إطلاق النيران تجاه طائرة مماثلة في وقت سابق من مساء اليوم.

 

في بيان صادر عن الجيش اللبناني، أكد فيه على أن الطائرتين الإسرائيليتين قامتا باختراق الأجواء اللبنانية والتحليق فوق أحد مراكز القوات المسلحة في منطقة العديسة بمحافظة النبطية جنوب البلاد وأن قوات الجيش تصدت لهما بنيران الأسلحة المناسبة.

وكان الجيش أعلن فى وقت سابق من اليوم، عن التصدي لطائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، لتحليقها فوق مركز عسكري بمنطقة العديسة، وإطلاق النيران تجاهها على نحو اضطرها للعودة من حيث أتت.

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