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أنصار الله تُعلن استهداف مطار "أبها" السعودي

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 68
أنصار الله تُعلن استهداف مطار "أبها" السعودي


أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الخميس، عن شن هجوم صاروخي جديد على مطار أبها الدولي جنوب السعودية.

وحسب "يحيى سريع" المتحدث باسم قوات الحوثيين، فإن الجماعة استهدفت مطار أبها بصاروخ مجنح من طراز "قدس-1"، موضحا أن الضربة تركزت على مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية.

وأشار سريع إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب السعودي.

وكثفت الحوثيون في الأشهر الماضية وتيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في جنوب السعودية تقول إنها تستخدم لأهداف عسكرية لشن العدوان على اليمن.

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