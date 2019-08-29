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مصرع 7 أشخاص في فيضانات المغرب "فيديو"

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 45
مصرع 7 أشخاص في فيضانات المغرب "فيديو"

لقي 7 أشخاص مصرعهم، في الفيضانات التي ضربت جنوبي المغرب، مساء الأربعاء، ونتجت بعد سقوط أمطار غزيرة بضواحى مدينة "تاردودانت".

وحسب سكاي نيوز، فإن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا الـ7، مشيرا إلى أن الجهود جارية للبحث عن مفقودين محتملين من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.

قال شاهد عيان، في اتصال مع "وكالة فرانس برس"، إنّ السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في القرية، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة، مضيفا، تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم، إنها كارثة، وأشار إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم، معربا عن خشيته من أن تكون السيول أودت بحياة ضحايا آخرين في القرى المجاورة.

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