حماس تُلقي القبض على مُنفذي تفجيرات غزة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د.موسى أبو مرزوق، تفاصيل حول تفجيرا غزة اللذين وقعا أول أمس الثلاثاء، وأديا لاستشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة.

وفي تغريدة على تويتر، قال أبو مرزوق: الأجهزة الأمنية في القطاع ألقت القبضة على الخلية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة، مُشيرًا إلى أن عدد أفراد الخلية بلغت عشرة أشخاص، مشيراً إلى أنهم رهن الاعتقال.

واستشهد ثلاثة من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، أول أمس الثلاثاء، في تفجيرين استهدافا حاجزي تفتيش للشرطة، جنوب مدينة غزة.

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