مصرع عروس قبل زفافها وأصيب 6 آخرين جراء انقلاب سيارة

لقيت عروس مصرعها قبل ساعات من زفافها وأصيب 6 آخرين، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة.



وكان مرفق إسعاف قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة بالقرب من قرية فارس شمال أسوان ، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

وقد تبين من التحريات الأولية أن سيارة ملاكي قادمة من قرية الحلة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر وفى طريقها إلى مدينة أسوان لإتمام حفل زفاف نجلتهم تعرضت السيارة الخاصة بهم مما أسفر عن وفاة العروسة فور وصولها المستشفى وإصابة 6 آخرين.

وأصيب مايسه . أ 27 سنة والتي أصيبت بآلام فى الرقبة ، ونسمة .م.ع 25 سنة - والمصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن ، وليلى . ع.ح 40 سنة ، والطفل محمد .م.ع 7 سنوات ، والمصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وأحمد .م.إ 30 سنة ، والمصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، بجانب إصابة الطفل شمس .م 4 سنوات بجروح متفرقة بالوجه.

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