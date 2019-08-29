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اليمن.. قوات المجلس الانتقالي تستعيد السيطرة على عدن

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 214
اليمن.. قوات المجلس الانتقالي تستعيد السيطرة على عدن

تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى إلى الانفصال بجنوب اليمن عن شماله، من استعادة السيطرة على عدن.
 
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه في أعقاب اشتباكات مع القوات الحكومية التي كانت سيطرت على المدينة الأربعاء، فقد تمكن الانتقالي من فرض سيطرته على عدن مجددا.
 
ومن جانبه قال الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي "نزار هيثم": إن قوات الحزام الأمني تسيطر على مدينة عدن بالكامل مع مداخلها، مُشيرًا إلى أن عدن تحت السيطرة الكاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، هاني بن بريك، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وهو يتجول داخل مطار عدن.

وفي سياق أخر أشار مصدرا أمنيا حكوميا إلى أن عدن تحت السيطرة الكاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، زاعمًا أن القوات الحكومية التي دخلت المدينة الأربعاء انسحبت من عدن لمحافظة أبين المجاورة.

 

يُجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية من السيطرة على كامل محافظة أبين، جنوب البلاد، المحاذية لمدينة عدن، بعد دحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله صباح الأربعاء.

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