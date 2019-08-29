مجتهد: إشاعة وفاة القحطاني مصدرها بن سلمان نفسه

علق المغرد السعودي الشهير "مجتهد" على أنباء مقتل المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني"."

وفي تغريدة على تويتر، أشار مُجتهد على أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، هو مصدر خبر وفاة القحطاني، وقد يكون الأمر باقتراح من القحطاني نفسه، وذلك بعد ضغوطات من مستشار الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" بضرورة التخلص من القحطاني.

وأضاف المُغرد الشهير قائلاً: الإشاعة ستتطور من تسميم إلى انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤولا أول عن قتل خاشقجي، موضحًا أن بن سلمان لا يريد محاكمة القحطاني علنا، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة أو تصفية المستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني"، في ظل عدم ظهوره علنا منذ فترة طويلة.

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إشاعة وفاة سعود القحطاني مصدرها ابن سلمان نفسه وقد يكون سعود صاحب الاقتراح



الإشاعة ستتطور من تسميم إلى "انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤول أول عن قتل خاشقجي"



سبب صناعة الإشاعة أن كوشنر ضغط على ابن سلمان لجعل سعود كبش فداء ومحاكمته علنا وهو لا يريد، فلجأ إلى هذه الإشاعة — مجتهد (@mujtahidd) August 28, 2019

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