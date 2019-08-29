Responsive image

29
أغسطس

الخميس

26º

29
أغسطس

الخميس

 خبر عاجل
  • معبر رفح: ارجاع جميع حافلات المسافرين إلى الصالة الفلسطينية نتيجة تعطل شبكة الحواسيب لدى الجانب المصري.
     منذ 2 ساعة
  • قتلى في غارة للطيران الإماراتي على القوات الحكومية اليمنية بمنطقة العلم بمدخل مدينة عدن
     منذ 8 ساعة
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردًّا على اطلاق القذيفة باتجاه إسرائيل في وقت سابق.
     منذ 10 ساعة
  • قائد القوة جوفضائية في حرس الثورة: إيران كانت جاهزة للرد على أميركا بعدما أسقطت طائرتها التجسسية في الخليج
     منذ 10 ساعة
  • حاجي زاده: كان لدينا يقين بأنه عند إصابة اول صاروخ أميركي أرضنا سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وبحر عُمان
     منذ 10 ساعة
  • حاجي زاده: بلدان عربية انتبهت إلى أنه تم الاحتيال عليها وأنفقت هباء كل تلك الأموال
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:59 صباحاً


الشروق

5:25 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:26 مساءاً


العشاء

7:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مجتهد: إشاعة وفاة القحطاني مصدرها بن سلمان نفسه

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 342
مجتهد: إشاعة وفاة القحطاني مصدرها بن سلمان نفسه

علق المغرد السعودي الشهير "مجتهد" على أنباء مقتل المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني"."

وفي تغريدة على تويتر، أشار مُجتهد على أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، هو مصدر خبر وفاة القحطاني، وقد يكون الأمر باقتراح من القحطاني نفسه، وذلك بعد ضغوطات من مستشار الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" بضرورة التخلص من القحطاني.

وأضاف المُغرد الشهير قائلاً: الإشاعة ستتطور من تسميم إلى انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤولا أول عن قتل خاشقجي، موضحًا أن بن سلمان لا يريد محاكمة القحطاني علنا، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة أو تصفية المستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني"، في ظل عدم ظهوره علنا منذ فترة طويلة.

&

;

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers